"Operação Fora de Jogo". Buscas da Autoridade Tributária estendem-se a Benfica, Porto e Sporting

A “Operação Fora de Jogo” fez cumprir 76 mandados de busca, sendo 40 mandados de busca domiciliária e 5 mandados de busca a escritório de advogados.











“Os mesmos negócios terão visado ocultar ou obstaculizar a identificação dos reais beneficiários finais dos rendimentos subtraindo-os, por estas vias, ao cumprimento das obrigações declarativas e subsequente tributação devida em Portugal”, refere o comunicado da

Os factos sob investigação remontam a 2015 e tiveram origem em procedimentos de inspeção da Autoridade Tributária e Aduaneira, "com base na informação disponível internamente, no âmbito de negócios relacionados com o universo do futebol profissional".





A PGR acrescenta que as atuações iam no sentido da “ocultação ou alteração de valores e outros atos inerentes a esses negócios com reflexo na determinação das mesmas prestações” tributárias.



As buscas envolveram diversos clubes de futebol, respetivas sociedades e dirigentes, escritórios de advogados e agentes intermediários.





Estas operações da Autoridade Tributária em Portugal terão sido dirigidas às maiores sociedades anonimas desportivas (SAD). O Sporting de Braga, Vitória de Guimarães e Portimonense serão outros dos clubes envolvidos. As buscas procuram dados em torno de transferências, impostos, direitos de imagem e comissões.

Estão ainda a ser inspecionadas sociedades de advogados envolvidas na defesa dos clubes. Um dos escritórios visados é o de Carlos Osório de Castro, advogado de Jorge Mendes, numa diligência conduzida pelo juiz Carlos Alexandre.







A Autoridade Tributária conduziu ainda buscas domiciliária nas residências de dirigentes desportivos.











As buscas envolvem as entidades com funções similares às da Autoridade Tributária, em vários países europeus, nomeadamente França, Espanha e Reino Unido.

As operações envolveram 102 inspetores Tributários e Aduaneiros, com o apoio operacional de 182 militares da Unidade de Ação Fiscal da GNR.



“As investigações nos indicados processos-crime são da responsabilidade e têm a direção do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), cuja intervenção direta na Operação se traduz na presença de 9 Magistrados do Ministério Público e 7 Magistrados Judiciais nos locais de busca”, revela o comunicado da Autoridade Tributária e Aduaneira.