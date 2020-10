Orçamento2021. Desporto absorve 40 milhões de euros

Nesse documento, no qual fica definido um valor inferior em um milhão de euros ao que constava do Orçamento para 2020, o Governo elenca "linhas de força" para 2021 nesta área, começando por "colocar Portugal no lote dos 15 países com mais prática de atividade física e desportiva ativos da União Europeia até 2030"." é outro desígnio, que já para 2020 era um dos destaques, e para aí chegar "promover-se-ão ações e projetos de fomento da prática desportiva, bem como de hábitos regulares de exercício e atividade física".s", pode ler-se no relatório.O documento lembra ainda um conjunto de projetos, como o Plano de Ação Nacional para a Generalização da Prática Desportiva, o Programa Nacional de Desporto Para Todos, o Desporto na Escola, o Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas, já em funcionamento há quatro anos, e a Carta Desportiva Nacional como reforçando "o conjunto de instrumentos disponíveis".são medidas apresentadas.Na área do ensino e desporto, um objetivo definido é o do alargamento "ao ensino superior do projeto Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola", que serve para apoiar a carreira dupla, com a criação de "tutorias e ambientes virtuais de aprendizagem para percursos de educação de estudantes atletas no ensino superior".são outros dos desígnios listados.Entre as medidas elencadas "no domínio da segurança interna" está a clarificação do quadro legal quanto à "regulamentação do regime jurídico do combate à violência no contexto desportivo".

O Governo entregou na segunda-feira à noite, na Assembleia da República, a proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano.