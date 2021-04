"Os Pelezinhos" superam expetativas no regresso do futebol de formação

No campo municipal da Várzea, onde se apresentaram cerca de 150 jovens dos petizes (nascidos em 2014/15) aos juniores (2002/03), que tiveram resultados negativos à covid-19, o presidente José Pereira estava radiante por voltar a ver a bola a rolar, mas confessou que chegou a duvidar que o regresso fosse possível.



“Sinto uma alegria enorme por vê-los aqui. É um momento com que todos sonhávamos há muito tempo. Depois de todas as incertezas, constato que este reinício foi melhor do que aquele que cheguei a temer depois de termos tido no início da época uma redução de quase 100 miúdos inscritos na Associação de Futebol de Setúbal”, lembrou.



Pedro Ramos, treinador dos iniciados A de “Os Pelezinhos”, não tem dúvidas de que, aliado à questão da segurança dada pelos testes, a possibilidade de regresso da competição contribuiu para que a quebra no número de atletas não se verifique no escalão que orienta.



“Por só se poder treinar depois de realizados os testes à covid-19, todos os jogadores, pais, treinadores e dirigentes, se se sentem mais seguros. A perspetiva do regresso da competição também dá alento aos miúdos. Em iniciados A (nascidos em 2006), acho que vou ter os mesmos, ou até mais, jogadores”, disse.



A cumprir o seu primeiro ano de júnior, Miguel Castro, de 17 anos, estava “feliz” por rever os seus colegas e voltar a treinar dentro das quatro linhas, mas confidenciou, antes de começar o treino a que a agência Lusa assistiu, estar cético sobre as vantagens que o regresso da competição terá para si.



“No meu caso, sinceramente, não sei se vale a pena. Sou adolescente e, depois de tanto tempo de confinamento, não quero perder o verão para competir. Além disso, tenho como objetivo entrar no ensino superior”, vincou o estudante do 12.º ano da Escola Secundária Bocage, que se vai candidatar ao curso de Gestão de Sistemas Informação, do Instituto Politécnico de Setúbal.



O presidente da direção José Pereira, acompanhado pelo líder da Assembleia Geral Virgílio Ribeiro, frisou que só com o esforço de todos os envolvidos, a começar pelos encarregados de educação dos jovens atletas, foi possível reatar os treinos numa altura em que outros emblemas vizinhos não o fizeram nem vão fazer.



“Infelizmente, tenho conhecimento de outros clubes da cidade que desistiram. No nosso caso, estamos aqui porque os pais se dispuseram a pagar 12,50 euros por cada teste à covid-19 que realizámos no sábado (102 a jogadores e dois a treinadores)”, disse.