Óscar Estupiñán promete marcar golos em Guimarães

Mário Aleixo - RTP 06 Jul, 2017, 10:29 | Futebol Nacional

Óscar Estupiñán, à esquerda na foto, promete marcar muitos golos com a camisola do Vitória | rtp.pt

Estupiñán é uma das esperanças do Vitória SC para a nova época.



O jogador é proveniente do Once Caldas onde nas últimas três épocas apontou 18 golos.



O dianteiro quer seguir as pisadas de outros compatriotas que tiveram sucesso em Portugal como Radamel Falcao e Jackson Martinez.



Aos adeptos vitorianos promete suar a camisola e fazer golos.





O futebolista está há duas semanas em Portugal e confessou-se admirado pela grandeza do clube.