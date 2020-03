Óscar Monteiro explica o fenómeno dos jogadores africanos de Bragança

A AEA existe desde 2012 como forma de integração dos africanos na sociedade de Bragança.



A associação é já uma das referências do futebol transmontano. Participa na Divisão de Honra e está nesta altura a apenas três pontos da primeira posição que dá acesso ao Campeonato de Portugal.



No próximo domingo recebe o atual líder - Águia FC Vimioso – do qual está separado por três pontos. Se vencer assume a liderança.



Óscar Monteiro um dos fundadores e dirigente do clube não nega que os africanos têm um sonho embora difícil de concretizar que é chegar ao Campeonato de Portugal.



Apoiado pelo Instituto Politécnico de Bragança este clube junta sobretudo cabo-verdianos mas não só.



Associação de Estudantes Africanos, de Bragança, um clube exótico na fria região transmontana.