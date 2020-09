Otamendi realizou primeiro treino ao serviço do Benfica

Otamendi chega ao Benfica proveniente dos ingleses do Manchester City, que contrataram Rúben Dias aos `encarnados, e hoje já trabalhou com o restante plantel na sessão de treino que ocorreu no Centro de Estádio no Seixal às ordens de Jorge Jesus.

O defesa-central internacional argentino alinhou cinco temporadas no Manchester City, entre 2015/20, depois de se transferir do Valência, após uma passagem pelo FC Porto.

Nos `dragões`, esteve três épocas e meia, entre 2010/14, nos quais conquistou três títulos de campeão nacional, uma Taça de Portugal, três Supertaças Cândido de Oliveira e uma Liga Europa.

O jogo entre o Benfica e o Farense, da terceira jornada, está agendado para domingo, às 18:30, no estádio da Luz, em Lisboa. Os `encarnados` venceram nas duas primeiras jornadas do campeonato, enquanto a equipa algarvia, de regresso ao escalão máximo do futebol português, somou duas derrotas.