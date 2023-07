Otso Liimatta reforça meio-campo do Famalicão

O jogador finlandês assinou um contrato com a duração de quatro temporadas.



O médio estreou-se no principal campeonato do futebol finlandês com apenas 16 anos e, aos 19 anos, soma quase 50 golos.



Otso Liimatta é ainda internacional desde os sub-15, estando atualmente entre os eleitos da seleção sub-21.



“É um bom desafio para a minha carreira. O Futebol Clube de Famalicão é um clube com um alto nível de profissionalismo e onde sinto que poderei desenvolver todas as minhas qualidades”, afirmou o jogador ao site do clube famalicense.



Otso Liimatta revelou-se “muito feliz” por este novo passo na carreira.



“É uma realidade diferente, com outro tipo de exigência, mas sinto estar preparado para poder corresponder à confiança do Famalicão no meu valor”, garantiu.



O médio descreve-se como “um jogador técnico” e que gosta de ter bola, assumindo que a posição em que prefere atuar é a de “médio ofensivo” e que gosta de “jogar entre linhas”.



Confessando ter-se aconselhado com o seu antigo treinador no AC Oulu – o português Ricardo Duarte –, o médio revelou estar documentado com a realidade que irá encontrar.



“Assisti a alguns jogos do campeonato português e considero tratar-se de uma das melhores ligas do Mundo. Tem várias equipas a disputar a Liga dos Campeões e é um campeonato de alta qualidade”, referiu.