P. Ferreira ganha em Arouca e aproxima-se do título de campeão da II Liga

Lusa Comentários 28 Abr, 2019, 18:52 | Futebol Nacional

Os primeiros 45 minutos foram muito calculistas de parte a parte e o mais próximo de ocasiões de golo a que se assistiu foram, para os forasteiros, um remate de Pedrinho, enquanto, para os da casa, Fábio Fortes, de fora da área, obrigou Ricardo Ribeiro a uma atenta defesa.



No segundo tempo, quando o emblema da Capital do Móvel se aproximou com real perigo da baliza arouquense, marcou, após duas tentativas de Marco Baixinho, na segunda, após um canto, Pedro Pinto acabou por marcar na própria baliza.



À entrada para o último quarto de hora, Ayongo aumentou a vantagem da equipa do treinador Vítor Oliveira, depois de ganhar um duelo a Thales e, isolado perante Stefanovic, atirou para o fundo da baliza. O ganês ainda 'bisaria', aproveitando falha grosseira da defesa da casa.



Os homens de Quim Machado ainda conseguiram reduzir, por intermédio de Malele, assistido por Arteaga, depois de ambos terem começado o jogo como suplentes.



A três jornadas do fim do campeonato, o Arouca 'caiu' para a zona de descida, ocupando a 16.ª posição, com 36 pontos, enquanto o Paços de Ferreira continua a liderar, com 67.







Jogo no Estádio Municipal de Arouca.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Pedro Pinto, 60 minutos (na própria baliza).



0-2, Ayongo, 78.



0-3, Ayongo, 84.



1-3, Malele, 90.







Equipas:



- Arouca: Stefanovic, Thales (Arteaga, 78), Pedro Pinto, Deyvison, Kiko, Bruno Alves (Breitner, 68), Didi, Adílio, Bukia, Toni Correia (Malele, 62) e Fábio Fortes.



(Suplentes: Rui Vieira, Benny, Soares, Breitner, Willian, Malele e Arteaga)



Treinador: Quim Machado.



- Paços de Ferreira: Ricardo Ribeiro, Bruno Santos, Marco Baixinho, Júnior Pius, Bruno Teles, Luiz Carlos, Christian (Diaby, 46), Pedrinho, Rafael Barbosa (Elves Baldé, 61), Barnes (Fatai, 71) e Ayongo.



(Suplentes: Carlos Henriques, Rui Correia, Diaby, André Leão, Elves Baldé, Fatai e Gonçalo Gregório)



Treinador: Vítor Oliveira.







Árbitro: António Nobre (AF Leiria).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bukia (69) e Elves Baldé (77).



Assistência: Cerca de 1.200 espetadores.