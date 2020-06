P. Ferreira vence em Tondela e dá passo importante rumo à manutenção

O avançado brasileiro Douglas Tanque `bisou` na partida, aos 10 e 45 minutos, com o terceiro do Paços de Ferreira a chegar através de um autogolo de Yohan Tavares, aos 68, enquanto para o Tondela marcou João Pedro, aos 88, de grande penalidade.

Com esta vitória, o Paços de Ferreira soma o seu segundo triunfo consecutivo no campeonato e sobe provisoriamente ao 12.º lugar, com 31 pontos, enquanto o Tondela, que vai na segunda derrota consecutiva, é 15.º, com 29 pontos, cinco acima da zona de despromoção.