Pablo Moreno rescinde contrato com o Marítimo

“A Marítimo da Madeira – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o jogador Pablo Moreno para a rescisão contratual por mútuo acordo”, adiantaram os verde-rubros no seu site oficial.



O atleta espanhol, de 21 anos, chegou à Madeira há pouco mais de um ano, ingressando no Marítimo a título definitivo, proveniente dos ingleses do Manchester City, que detinham ainda opção de recompra, que não foi exercida.



Ao serviço dos "leões" do Almirante Reis disputou 22 partidas oficiais na temporada transata, que culminou com a despromoção dos madeirenses à II Liga, 38 anos depois.



Pablo Moreno fez grande parte da sua formação nos espanhóis do FC Barcelona, tendo-se mudado para Itália, em 2018, para representar a equipa júnior da Juventus ao longo de duas épocas.



Na temporada 2020/21, o atleta, natural de Granada, foi adquirido pelos ingleses do Manchester City, que o cederam a título de empréstimo ao Girona, último emblema que representou antes de ingressar no Marítimo.



Depois da despromoção ao segundo escalão, são já 15 os atletas que deixaram o plantel maritimista nesta janela de transferências, nomeadamente Stefano Beltrame, Cláudio Winck, Paulinho, João Afonso, Giorgi Makaridze, Marcelo Carné, Lucho Vega, Gonçalo Cardoso, Rafael Brito, Félix Correia, Geny Catamo, Brayan Riascos, Léo Pereira, Chucho Ramírez e Pablo Moreno.