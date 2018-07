Pablo Santos e Claudemir são reforços do Sporting de Braga

Lusa Comentários 09 Jul, 2018, 22:48 | Futebol Nacional

Ambos brasileiros, Pablo Santos tem 26 anos e alinhou na última época no Marítimo, enquanto Claudemir, de 30 anos, jogava no Al-Ahli Jedda, da Árabia Saudita.



Com a chegada de Pablo Santos, e ainda que Ricardo Ferreira não tenha regresso previsto à competição por recuperar de lesão desde janeiro, o plantel às ordens de Abel Ferreira fica com sete centrais, sendo, pois, previsível a saída de um ou mais jogadores desta posição nos próximos dias.



Antigo companheiro de equipa de Raul Silva no Paysandu, Pablo Santos diz vir "com muita vontade de trabalhar e ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos esta temporada".



"Espero jogar regularmente, ganhando a confiança do treinador, dos companheiros e dos adeptos e acrescentar valor ao grupo", disse ao sítio oficial dos minhotos.



O central recolheu informações junto de Raul Silva, Rodrigo Pinho e Gamboa, jogadores que passaram pelo Braga e Marítimo, e todos aconselharam a vinda para o clube 'arsenalista'.



Quando a Claudemir, é um médio defensivo com muita experiência europeia, tendo já jogado em vários campeonatos: Bélgica (Club Brugge), Dinamarca (FC Copenhaga) e Holanda (Vitesse), clubes em que somou 52 participações nas provas da UEFA, entre Liga dos Campeões e Liga Europa.



"Tenho 30 anos e ainda possuo muitos objetivos para a minha carreira. Considero que com esta idade a experiência é maior, acho que isso pode ser um ponto a favor. Felizmente nas equipas por onde passei conquistei sempre títulos e espero que este ano também os possa conquistar", disse.



Claudemir prometeu "um jogador com muita vontade, que vai procurar dar sempre o melhor nos treinos e nos jogos, um jogador com muita raça, que gosta de falar bastante dentro de campo e que vem para ajudar muito os seus companheiros".



O jogador considerou mesmo que "a experiência europeia vai ajudar muito na adaptação".



"Já joguei três ‘Champions League', duas ‘Champions League' na Ásia também, e espero conquistar mais coisas aqui no Sporting de Braga, conseguindo primeiro uma vaga na fase de grupos da Liga Europa e, quem sabe, algo mais no futuro", disse.



