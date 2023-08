Pablo Villar acredita que Vizela pode surpreender frente ao Sporting

"Foi uma pré-época muito longa, de sete semanas, e todos temos vontade de começar e fazer um bom papel. Não temos baixas e os jogadores sentem-se motivados para começar", frisou, manifestando-se “ansioso” pelo arranque da prova.



Em conferência de imprensa de antevisão do encontro, o técnico da equipa vizelense, um dos dois estreantes na nova edição do campeonato, disse querer pontuar frente ao Sporting e, para isso, garantiu ter preparado o equipa da melhor forma.



“Preparámos este jogo como todos os jogos, vamos olhar para as fraquezas e forças do rival e vamos tentar contrariá-las. O Sporting é uma equipa muito forte, das que menos mudanças tem no plantel, estão muito interiorizados com as ideias do treinador. Será uma grande motivação começar ali, porque será um jogo contra a única equipa com que o Vizela nunca conseguiu pontuar e isso será um grande aliciante", referiu.



Pablo Villar está plenamente consciente das dificuldades que a equipa do Vizela vai encontrar em Alvalade mas acredita que “as armas” da sua equipa poderão complicar as intenções dos ‘leões’.



“Sabemos que vamos encontrar um Sporting muito forte. Os jogos que tiveram na pré-época, contra Villarreal e Real Sociedad, são claros exemplos do potencial que têm, de uma qualidade excecional. Mas vamos com as nossas armas tentar fazer o melhor jogo possível e com muita vontade de ganhar", sublinhou ainda.



Apesar de tudo, o treinador explicou a equipa minhota ainda “não está a 100%” e que “o plantel ainda não está fechado”.



“Ontem [quinta-feira], falei com o presidente e vamos contratar mais um jogador que nos dê características diferentes das que temos no plantel", esclareceu o técnico, que acredita que a equipa “estará ainda melhor nas próximas semanas”.



O Vizela joga com o Sporting, no sábado, às 20:30, no Estádio José Alvalade, em jogo da primeira jornada da I Liga, que será arbitrado por André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.