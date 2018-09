Paços de Ferreira ainda não decidiu se recorre de jogo à porta fechada

Lusa Comentários 11 Set, 2018, 20:55 | Futebol Nacional

"O clube tem cinco dias para recorrer e durante esse período de tempo tomará uma decisão", foi a resposta, por mensagem, avançada à agência Lusa pelo gabinete de comunicação do clube da II Liga de futebol.



O castigo conhecido hoje é extensivo ao Benfica e ao Sporting de Braga e deve-se ao comportamento dos seus adeptos em jogos da temporada 2017/18.



Uma fonte do CD adiantou à Lusa que o castigo é passível de recurso para o Pleno do CD e, se for remetido pelos clubes punidos, terá efeito suspensivo da decisão. No entanto, caso não recorram, o castigo será executado já na próxima jornada.



Se a decisão do recurso for confirmada pelo Pleno do CD, Benfica, Paços Ferreira e Sporting Braga poderão ainda recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto, embora neste caso o recurso não tenha efeito suspensivo, a não ser que este seja pedido expressamente ou interposta uma providência cautelar, e uma delas seja deferida.