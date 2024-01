Paços de Ferreira anuncia uma entrada e uma saída no ataque

O Paços de Ferreira, da II Liga de futebol, oficializou hoje a aquisição do avançado Pablo Felipe, por empréstimo do Famalicão, e a cedência do atacante Edmilson ao Salgueiros, também até ao final da temporada.

“O FC Paços de Ferreira informa que chegou a acordo com o FC Famalicão para a cedência a título de empréstimo do atleta Pablo Felipe. Esta é a primeira aquisição neste mercado de inverno”, pode ler-se no comunicado partilhado pelos pacenses nas suas redes sociais.



Pablo Felipe, de 20 anos, participou esta temporada em 10 jogos pela equipa principal do Famalicão, entre campeonato, Taça da Liga e Taça de Portugal, tendo apontado dois golos. Marcou ainda na primeira eliminatória da Youth League, pelos sub-19 do Famalicão, diante dos dinamarqueses do Midtjylland.



No Paços, Pablo, que poderá alinhar como extremo esquerdo ou avançado, já não terá como companheiro Edmilson, jovem avançado cedido entretanto ao Salgueiros, do Campeonato de Portugal.