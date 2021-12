Paços de Ferreira conquista três pontos em Tondela

O brasileiro fez o único golo aos 81 minutos, e deu a melhor estreia ao treinador César Peixoto, que conseguiu interromper uma série de quatro derrotas seguidas, naquela é a pior fase dos ‘castores’ na prova.



O jogo começou equilibrado e sem situações de perigo e o primeiro remate à baliza aconteceu apenas aos nove minutos, com Salvador Agra a atirar para as mãos do guarda-redes do Paços de Ferreira.



A partir daqui a bola praticamente não saiu do meio-campo do Paços de Ferreira, mas sem que o Tondela conseguisse criar lances de perigo, mas foram os visitantes a festejar, aos 21 minutos, mas o golo de Eustáquio, mas o videoárbitro acabou por anular, por fora de jogo.



Após este lance, o jogo ganhou uma nova dinâmica, com as duas equipas a tentarem criar oportunidades de golo e, aos 26 minutos, Ricardo Alves rematou de longe, mas o guarda-redes André Ferreira desviou por cima da barra.



Pouco depois (33) foi Dadashov a tentar a sua sorte, mas atirou ao lado do poste esquerdo, antes de Denilson Júnior (36) fazer um remate perigoso, com Pedro Trigueira a evitar o golo.



A última oportunidade na primeira parte pertenceu ao Tondela, mas sem êxito, com Ricardo Alves a cabecear por cima da barra.



Jhon Murilo fez o primeiro remate (47) da primeira parte, mas sem sucesso, seguido de um ‘tiro’ de Uilton (56) para as mãos de Pedro Trigueira, antes de, novamente num livre, Salvador Agra atirar para as mãos de André Ferreira.



Já nos últimos 20 minutos, Pedro Trigueira brilhou com duas excelentes defesas, primeiro, aos 71 minutos, a desviar para o poste um cabeceamento de Juan Delgado e, dois minutos depois, voltando a parar um remate do chileno.



O Paços de Ferreira acabaria mesmo por marcar, aos 81 minutos, com Denilson Júnior a bater Babacar Niasse, acabado de entrar em jogo, para substituir o lesionado Pedro Trigueira.



Com esta vitória, o Paços de Ferreira soma 14 pontos e sobe, provisoriamente, para o 11.º lugar da I Liga de futebol, enquanto o Tondela mantém os 12 pontos e cai para a 15.ª posição.