Paços de Ferreira e Marítimo procuram a primeira vitória

É um embate de "aflitos", com Paços de Ferreira (17.º) e Marítimo (18.º) com apenas dois pontos em 10 jogos, resultantes de oito derrotas e dois empates, mas com os pacenses a terem vantagem entre golos marcados e sofridos.A situação difícil das duas equipas já levou à troca de treinadores, com João Henriques a substituir Vasco Seabra no Marítimo, ainda em setembro, e, mais recentemente, José Mota a entrar para o lugar de César Peixoto no Paços de Ferreira.Para o jogo de hoje, José Mota espera que o fator casa traga “força anímica” à equipa, enquanto João Henriques diz-se imune às críticas e focado no triunfo, depois de a sua equipa conseguir dois empates nas duas últimas rondas.Na jornada, que se segue a uma semana de competições europeias, em que Benfica e FC Porto se apuraram para os oitavos de final da Liga dos Campeões, e o Sporting precisa apenas de um ponto na última jornada, os três "grandes" jogam no sábado.O líder Benfica, que ainda não perdeu esta época, em 20 jogos oficiais, recebe o Desportivo de Chaves (10.º), a partir das 18h00, um pouco antes de o Sporting (quarto) visitar o Arouca (11.º), em jogo com início às 20h30.No mesmo dia, o campeão FC Porto (segundo) joga em São Miguel, nos Açores, diante do Santa Clara (16.º e antepenúltimo), em encontro que terá início às 14h30 locais (15h30 horas de Lisboa).