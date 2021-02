Paços de Ferreira em Barcelos para superar “meta emocional” dos 30 pontos

Pepa relativizou, em conferência de imprensa, os números já conseguidos pela equipa, nesta altura superior em pontos (três), golos marcados (cinco) e vitórias (duas) ao registo de 2012/13, quando o Paços, treinado por Paulo Fonseca, alcançou um inédito terceiro lugar, e focou-se no jogo de terça-feira, preparado numa semana, para variar, ‘limpa’ e que serviu para "encher o balão" para o ciclo de jogos que se avizinha.



"O Gil [Vicente] está numa sequência agora negativa, mas é uma equipa muito organizada. A grande estrutura manteve-se [da época passada], tem bons jogadores, bons reforços, um deles o nosso Pedrinho", começou por dizer Pepa.



O técnico pacense falou mesmo numa "equipa com qualidade individual e muito forte no jogo exterior", reconhecendo que "[este ano] não tem uma referência muito forte fisicamente na frente”, mas, em contrapartida, "tem jogadores com muita qualidade técnica para ligar o jogo e sair desde trás".



"Sentimo-nos bem e preparados para mais um jogo terrível contra uma boa equipa. Temos de perceber o jogo e saber o que fazer no contexto de cada momento, encontrando os melhores caminhos para fazer golo e evitar que o façam a nós", sublinhou.



Neste ‘jogo do rato e do gato', Pepa quer sair vitorioso e queimar a meta dos 30 pontos, sem excessos de confiança, até porque, como fez questão de frisar, trata-se de um "campeonato muito equilibrado e competitivo".



"Não pensamos no que está para trás, temos de pensar no que vem à frente a curto prazo, mas não podemos olhar para muito longe, temos que navegar com a terra à vista, com os pés no chão. Mas queremos o quanto antes entrar na casa dos 30, porque esta é uma daquelas metas emocionais", afirmou.



O técnico, que diz estar "mais do que satisfeito" com o plantel às suas ordens, não querendo antecipar cenários até ao fecho do ‘mercado de inverno’, às 23:59 de hoje, aproveitou ainda para saudar a conquista de Abel Ferreira, vencedor da Taça Libertadores pelos brasileiros do Palmeiras.



Pepa deu também os parabéns ao técnico Bruno Pinheiro, do Estoril Praia, considerando que o atual líder da II Liga é "uma equipa muito arrumada, que dá gosto de ver jogar".



O Paços de Ferreira, sexto classificado, com 28 pontos, defronta o Gil Vicente, no 17.º e penúltimo lugar, em zona de descida, com 13, no estádio Cidade de Barcelos, na terça-feira, às 20h15, em jogo que terá arbitragem de Fábio Melo, da associação do Porto.