Paços de Ferreira garante empréstimo de médio do Real Madrid

"Martin Calderón vai representar o FC Paços de Ferreira em 2020/21. O médio de 21 anos chega à Capital do Móvel por empréstimo do Real Madrid CF", informa o Paços de Ferreira nas suas redes sociais.



Internacional espanhol nos escalões e formação (sub-19 e sub-17, seleção pela qual disputou a final do Europeu frente a Portugal), Martin fez grande parte da sua formação no Real Madrid, depois de se ter transferido do Sevilha, em 2013.



Desde 2018, Martin Calderón representa o Real Madrid Castilla, equipa secundária do emblema da capital e atual campeão espanhol, tendo realizado 13 jogos na época passada e 22 na anterior, em 2018/19.



O médio espanhol é o terceiro reforço confirmado pelo Paços de Ferreira, que na segunda-feira iniciou os trabalhos da nova temporada, depois do avançado Lucas Silva (ex-Flamengo) e do médio Bruno Costa (ex-Portimonense).