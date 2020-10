Paços de Ferreira quer manter senda vitoriosa frente ao Nacional

Na conferência de antevisão ao jogo de sábado, Samuel Correia, que rendeu Pepa na conferência por este se encontrar infetado com o novo coronavírus, deixou, no entanto, entreaberta a porta para o regresso do técnico principal ao grupo de trabalho, admitindo que este poderá até seguir viagem para a Madeira, na manhã de sexta-feira, no caso de testar negativo aos testes de despistagem que entretanto foram feitos.



Em qualquer dos casos, a aposta da equipa nortenha, conseguido o primeiro triunfo no campeonato, na última jornada diante do Santa Clara (2-1), passa por "tentar continuar nessa senda (de vitórias)".



"Mais um adversário difícil e um campo difícil, uma equipa que gosta e se sente confortável com bola, com bons processos, forte na transição ofensiva. Vamos ter um desafio interessante, mas queremos conseguir evoluir o nosso jogo, chegar à Madeira e de forma mais regular conseguir boas coisas", disse Samuel Correia.



O técnico pacense relativizou o fator casa do Nacional e assegurou que "o Paços tenta ser sempre protagonista no jogo e impor as suas ideias".



"Perspetivamos o que podemos apanhar, mas estamos preparados e focados em chegar à Madeira e tentar fazer um excelente jogo", concluiu.



O guarda-redes Simão Bertelli e os defesas Jorge Silva, David Suahele e Simão Rocha estão lesionados e continuam entregues ao departamento médico da equipa, voltando a ficar de fora dos eleitos e da comitiva que segue viagem para a Madeira na sexta-feira (de manhã).



Na classificação, o Paços é 13.º, com quatro pontos, menos um do que o Nacional, no 10.º lugar. As duas equipas defrontam-se no estádio da Madeira, no sábado, a partir das 15:30.