Paços de Ferreira regressa ao trabalho na segunda-feira

"Depois de respeitado o período de confinamento social, o futebol profissional do FC Paços de Ferreira prepara-se para voltar aos treinos a partir da próxima segunda-feira, dia 04 de maio", informa o clube pacense.



No comunicado, o Paços de Ferreira refere que todas as pessoas ligadas diretamente ao plantel principal, incluindo os jogadores, num total de cerca de 50 elementos, realizaram testes à covid-19, dependendo dos resultados, que serão conhecidos no fim de semana, o regresso ao trabalho, de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde (DGS).



"Durante esta fase, os atletas chegam ao estádio Capital do Móvel já equipados de casa e vão realizar trabalhos individuais, sendo, para isso, utilizados os três relvados existentes na Mata Real. Cada atleta terá o seu material de treino e respeitará, portanto, a distância de segurança exigida", pode ler-se.



O Paços de Ferreira refere ainda que, no final, os jogadores "devem voltar diretamente para as suas residências", sem usar os balneários, e fora do período de treinos todos "devem continuar a respeitar o isolamento social".



O Governo definiu na quinta-feira no plano de desconfinamento motivado pela pandemia de covid-19, no qual é estabelecido que a I Liga de futebol e a final da Taça de Portugal vão poder ser disputadas, permitindo também desportos individuais ao ar livre.



A retoma da I Liga, a partir de 30 e 31 de maio, está sujeita à aprovação da DGS de um plano sanitário, anunciou o primeiro-ministro, explicando que os jogos vão realizar-se sem a presença de público nos estádios.



O reinício do futebol profissional está limitado ao principal escalão, com a II Liga a não receber ‘luz verde' para poder retomar a competição.



Faltam disputar 90 jogos do principal escalão, que é liderado pelo FC Porto, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica, assim como a final da Taça de Portugal, que vai opor Benfica a FC Porto.



Portugal contabiliza 1.023 mortos associados à covid-19 em 25.190 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado hoje.



Das pessoas infetadas, 855 estão hospitalizadas, das quais 150 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados passou de 1.647 para 1.671.



Portugal termina às 23:59 de hoje o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e passa para uma situação de calamidade.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou quase 239 mil mortos e infetou mais de 3,3 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.