Paços de Ferreira simula ambiente de competição em jogo-treino com plantel

O treino decorreu no relvado principal do estádio Capital do Móvel com equipamentos oficiais (com o amarelo, cor predominante do principal, frente ao branco, que é um dos alternativos), teve em elementos da equipa técnica os árbitros, houve intervalo nos balneários e som ambiente nas colunas do estádio.



A ideia, de acordo com uma fonte do clube pacense, foi simular o ambiente de jogo, após a primeira semana de treinos em que os jogadores puderam trabalhar em conjunto, uma vez que as regras das autoridades de saúde proíbem a realização de jogos de preparação.



Deste treino, ao qual faltaram somente os lesionados Simão Bertelli e Adriano Castanheira, resultaram golos das duas equipas, incluindo um anotado por Bastos, um dos dois jogadores dos sub-19 que tem trabalhado com o plantel principal.



No final, o defesa esquerdo brasileiro Bruno Teles deu conta de “uma semana muito produtiva”, de “treino forte”, com elogios ao técnico Pepa, pela forma como “tem conseguido gerir muito bem o plantel neste período de trabalho mais complicado”.



“Com bola as coisas saem mais naturalmente e, na verdade, porque estamos focados a 100% no trabalho, acabamos por esquecer [as limitações com contactos]. Os contactos são algo natural no futebol e isso não vai deixar de existir, pelo menos quando a bola começar a rolar”, referiu o futebolista, citado pelo Paços.



Nesta declaração, Bruno Teles fez questão de salientar a importância dos adeptos, considerando que “são muito importantes e vão fazer muita falta” nas 10 jornadas que faltam disputar da I Liga.



Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas - Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.



Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 03 de junho, depois de a Liga alemã ter sido retomada em 16 de maio.



O Paços de Ferreira ocupa o 16.º lugar, com 22 pontos, mais seis do que o Portimonense, 17.º e já em zona de descida, e na retoma da competição, após a paragem devido à pandemia do novo coronavírus, vai defrontar o Rio Ave, em Vila do Conde, em 07 de junho, em jogo da 25.ª jornada.