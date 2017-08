Paços de Ferreira vai de barco para a Madeira

Lusa 07 Ago, 2017, 16:46 | Futebol Nacional

Devido ao vento forte que se faz sentir no arquipélago, com especial incidência na pista do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, a comitiva pacense viajou hoje, pelas 08:10, num voo da Transavia a partir do Porto e rumo a Porto Santo, destino remarcado pela companhia devido às condições climatéricas adversas.



A delegação pacense chegou cerca das 10:10 a Porto Santo, de onde saiu (12:30) rumo ao Funchal, numa viagem no navio Lobo Marinho que terá a duração aproximada de 02:30.



"Está tudo tranquilo e o pessoal, até pelos contornos da viagem, está animado", disse à agência Lusa o secretário-técnico do Paços, Paulo Gonçalves.



O regresso da comitiva está previsto para as 20:00 de terça-feira, após o final do jogo diante do Marítimo, previsto para as 16:00, mas só as condições climatéricas irão determinar a hora exata da saída do Funchal e da chegada a casa.



O vento que se faz sentir sobre a pista do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo continua a não dar tréguas, mantendo passageiros em terra, entre os quais desportistas com provas naquela ilha.



No aeroporto mantêm-se passageiros desde domingo, entre os quais algumas equipas que estiveram a participar no Rali Vinho Madeira que acabou no sábado, dia 5 de agosto, mas que os ventos insistem em manter em terra.



Retida na Madeira está também a equipa de futebol do Penafiel, que no domingo jogou com Nacional para a II Liga, tendo ficado "hospedada" nas instalações do clube madeirense por sugestão do próprio Nacional, estando lá a fazer os treinos.