Paços de Ferreira vence Leixões e reassume liderança destacada da II Liga

Lusa Comentários 09 Jan, 2019, 17:25 / atualizado em 09 Jan, 2019, 18:46 | Futebol Nacional

O único golo do encontro foi apontado por Douglas Tanque, um dos mais inconformados em campo, aos 77 minutos, aproveitando uma interceção defeituosa do guarda-redes Tony, que defendeu para a frente um cruzamento de Pedrinho.



A merecida vitória dos pacenses justifica-se, sobretudo, pela segunda parte, período no qual os pupilos de Vítor Oliveira conseguiram colocar mais velocidade nas trocas de bola e foram mais agressivos na recuperação, remetendo o Leixões para o seu meio campo.



A formação de Matosinhos ainda conseguiu dividir o jogo no primeiro tempo, mostrando argumentos e uma ambição até aqui pouco vista nas equipas que visitam o Estádio Capital do Móvel, muito embora sem conseguir incomodar verdadeiramente Ricardo Ribeiro.



O guarda-redes pacense teve pouco trabalho, limitando a sua ação a anular cruzamentos, e o jogo, embora vivo, também não teve muitas oportunidades de golo e as que existiram pertenceram aos locais.



Barnes, desmarcado por Luiz Carlos, aos 10 minutos, viu o golo ser-lhe negado com uma defesa de recurso de Tony, que, nos descontos, brilhou ainda mais alto, num cabeceamento de Tanque, em nova assistência de Luiz Carlos.



Mais dominador no segundo tempo, Tanque, aos 55 minutos, arrancou da esquerda e voltou a testar os reflexos do guarda-redes do Leixões, que viu Christian, na recarga, atirar ao lado.



A 11 minutos do fim, Pedrinho e Fatai, que saíram do banco, construíram a jogada do golo e da vitória, que colocou o Paços de Ferreira na liderança isolada do campeonato, com 37 pontos, mais três do que o Famalicão, que é segundo, ambos em posição de subida.



O Leixões, com Jorge Casquilha menos feliz do que no jogo de estreia frente ao Sporting da Covilhã (vitória por 1-0), na última jornada, ocupa agora a 11.ª posição, com 18 pontos, ainda com alguma folga para os lugares de descida.







Jogo no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.



Paços de Ferreira - Leixões, 1-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



1-0, Douglas Tanque, 79 minutos.







Equipas:



- Paços de Ferreira: Ricardo Ribeiro, Bruno Santos, Marco Baixinho, Marcos Valente, Bruno Teles, André Leão, Luiz Carlos (Pedrinho, 59), Christian, Barnes (Elves Baldé, 66), Douglas Tanque e Uilton (Fatai, 75).



(Suplentes: Carlos Henriques, Rui Correia, Vasco Rocha, Pedrinho, Fatai, Elves Baldé e Ayongo).



Treinador: Vítor Oliveira.



- Leixões: Tony, Jorge Silva (Roniel, 86), Matheus Costa, Bura, Derick Poloni, Amine (Bernardo, 82), Zé Paulo (André Ceitil, 68), Luís Silva, Erivaldo, Pedro Henrique e Evandro Brandão.



(Suplentes: Luís Ribeiro, Anthony Correia, Stéphane, André Ceitil, Bernardo, Ofori e Roniel).



Treinador: Jorge Casquilha.







Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Christian (27), Matheus Costa (34), Bruno Teles (77), Amine (78) e André Leão (84).



Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.