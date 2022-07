Paços de Ferreira vence Oliveirense por 1-0 em jogo de preparação

O Paços de Ferreira venceu hoje a Oliveirense por 1-0, em jogo de preparação para a próxima temporada da I e II Liga portuguesas de futebol, respetivamente, com um golo de Matchoi Djaló no Estádio Carlos Osório.