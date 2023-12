Paços e Benfica B despedem-se de 2023 em jogo rico em golos e emoção

Com este resultado, o Paços, que tem mais um jogo disputado, subiu ao nono lugar, com 19 pontos, enquanto o Benfica B é agora 12.º, com 17.



As duas equipas procuravam cavar o fosso para os lugares indesejados, acima de tudo, e foram atrás dos golos e dos pontos, numa primeira parte emocionante.



Os pacenses macaram primeiro por Matchoi, aos quatro minutos, a finalizar uma jogada coletiva, mas o Benfica B igualou 10 minutos depois, por Benchimol, após trabalho individual na área contrária.



O jogo era de 'tração à frente' e Cipenga, em grande destaque, confirmou essa tendência, recolocando o Paços na dianteira, aos 24 minutos, com um remate colocado à entrada da área.



Marafona, pouco depois, aos 30, falhou a bola numa saída da baliza e brindou Benchimol com o ‘bis’ e novo empate.



Rui Fonte, Gerson e Matchoi, este com uma bola no ‘ferro’ antes de ser expulso, aos 44 minutos, também ficaram perto de marcar, o que apenas se repetiu no segundo tempo em lances de ataque do Benfica B, capitalizando a vantagem numérica.



Na jogada mais perigosa, aos 84 minutos, Marafona redimiu-se do lance do empate e negou o golo ao benfiquista Gerson, segurando o empate, objetivo mínimo das duas equipas.



Jogo no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.



Paços de Ferreira – Benfica B, 2-2.



Ao intervalo: 2-2.



Marcadores:



1-0, Matchoi, 04 minutos.



1-1, Gilson Benchimol, 14.



2-1, Cipenga, 24.



2-2, Gilson Benchimol, 30.



Equipas:



- Paços de Ferreira: Marafona, Jójó, Ferigra, Pedro Ganchas, Simão Rocha, Luiz Carlos, Gorby (Costinha, 87), Welton Jr. (Tiago Ribeiro, 87), Matchoi, Cipenga e Rui Fonte (Miguel Moreno, 77).



(Suplentes: Zé Oliveira, Ícaro, Antunes, Marcos Paulo, Luís Bastos, Tiago Ribeiro, Chibozo, Costinha e Miguel Moreno).



Treinador: Ricardo Silva.



- Benfica B: Léo Kokubo, João Tomé (Jevsenak, 67), Gustavo Marques (Lacroix, 76), Bajrami, Rafael Rodrigues (Rafael Luís, 60), Nuno Félix (Francisco Domingues, 60), João Rêgo, Diogo Prioste, Pedro Santos (Hugo Félix, 76), Gilson Benchimol e Gerson Sousa.



(Suplentes: Ricardo Ribeiro, Lacroix, Francisco Domingues, Jevsenak, Maestro, Hugo Félix, Rafael Luís, Precatado e Cauê).



Treinador: Nélson Veríssimo.



Árbitro: Gonçalo Neves (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rafael Rodrigues (19), Jojó (31), Rui Fonte (45+1), Nuno Félix (56), Simão Rocha (66) e Hugo Félix (90). Cartão vermelho direto para Matchoi (44).



Assistência: 3.179 espetadores.