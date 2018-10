País deve habituar-se ao Braga como um clube grande

O dirigente diz que o Braga é um dos grandes e que o País tem que se habituar a isso. O futuro é hoje e o Braga está a colher frutos do trabalho diário e de ser um clube organizado, como revelou em declarações à jornalista Cláudia Martins.



José Manuel Fernandes espera que este sucesso seja bem gerido por Abel Ferreira. Estar na frente não pode condicionar a equipa.



O Sp. Braga ao contrário de FC Porto, Benfica e Sporting não tem competições europeias e isso pode fazer toda a diferença na classificação final, referiu o diretor.



O Sp. Braga com um ponto de avanço sobre o FC Porto, dois do Benfica três de Sporting e Rio Ave, próximo adversário no campeonato.



O conjunto minhoto não sabia o que era liderar de forma isolada desde março de 2012, quando, sob o comando de Leonardo Jardim, venceu a Académica (2-1) à 24.ª ronda. Acabou por cedê-la cinco dias depois para o FC Porto.