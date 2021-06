Pako Ayestarán renova até 2022 à frente da equipa técnica do Tondela

"A CD Tondela -- Futebol SAD vem por este meio oficializar o acordo para a renovação do contrato com o treinador Pako Ayestarán até 30 de junho de 2022", lê-se na página do clube de futebol.

Depois de cumprir, "com sucesso, a primeira época ao leme dos `auriverdes`, tendo alcançado o principal objetivo da temporada, a manutenção", Pako Ayestarán segue para a segunda temporada na liderança do comando técnico dos `beirões`, refere o comunicado do clube.

Na última época, a primeira para Pako Ayestarán à frente do Tondela, onde se apresentou em 11 de agosto de 2020, o espanhol de 58 anos, natural de Beasáin, no País Basco, "bateu vários recordes com a excelente performance alcançada em 2020/21".

"Num trabalho notável de valorização dos jovens talentos saídos da nossa formação e na construção de uma identidade de jogo positiva, Pako Ayestarán está há várias semanas, em conjunto com a direção da SAD e a direção desportiva do Tondela, a preparar a nova época", refere o clube.

O regresso do plantel aos trabalhos está previsto para 28 de junho, com os habituais exames médicos, e no dia seguinte começam os treinos no Estádio João Cardoso.