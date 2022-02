Palhinha fora do "onze" do Sporting, Diogo Costa na baliza do FC Porto

Em relação ao triunfo por 2-0 em Arouca, no domingo, o técnico portista, Sérgio Conceição, procedeu a três alterações, fazendo regressar ao `onze` o lateral direito João Mário, o médio Uribe e o avançado Taremi, em detrimento de Bruno Costa, Grujic e Pepê.

Assim, o FC Porto vai alinhar com o recuperado Diogo Costa na baliza, atrás de um quarteto defensivo composto por João Mário, Mbemba, Pepe e Zaidu, com Uribe, Vítor Ferreira, Otávio e Fábio Vieira no meio-campo e Evanilson e Taremi na frente.

No banco, o técnico portista terá à sua disposição Marchesín, Fábio Cardoso, Wendell, Grujic, Stephen Eustáquio, Francisco Conceição, Pepê, Galeno e Toni Martínez.

Por seu lado, Rúben Amorim fez também três modificações no `onze`, mas só uma por opção, deixando, surpreendente, de fora o médio internacional português João Palhinha, relegado para o banco face à entrada do uruguaio Ugarte.

Por seu lado, Ricardo Esgaio entra para o lugar do castigado Pedro Porro, e Nuno Santos ocupa a vaga deixada pelo lesionado Pedro Gonçalves, o melhor marcador da edição 2020/21 da I Liga.

Os `leões` começam no `inamovível` 3-4-3, com Adán na baliza, os centrais Gonçalo Inácio, Coates e Feddal, os laterais Esgaio e Matheus Reis, os médios centrais Matheus Nunes e Ugarte e um trio na frente, com Sarabia, Nuno Santos e Paulinho.

No banco, começam João Virgínia, Gonçalo Esteves, Luís Neto, Rúben Vinagre, Palhinha, Daniel Bragança, Tabata, Marcus Edwards e o regressado Slimani.

O FC Porto soma 16 vitórias consecutivas na I Liga, precisamente depois do empate 1-1 em Alvalade, e 49 jogos sem perder na prova, numa série iniciada após o desaire por 3-2 em Paços de Ferreira, à sexta ronda da I Liga 2020/21.

Na classificação, os `dragões` somam 59 pontos, contra 53 do detentor do troféu Sporting, numa tabela em que o Benfica é um distante terceiro colocado, com 47.

O encontro entre FC Porto e Sporting, que abre a 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, realiza-se no Estádio do Dragão, no Porto, com início às 20:15, e arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.