Palhinha recuperou da Covid e já é opção no Sporting

O jogador já integrou hoje o treino dos 'leões', horas depois do triunfo sobre o Portimonense (2-0), na terceira jornada da I Liga, ao contrário do marroquino Zouhair Fedall, que foi substituído no encontro de Portimão.



"Devido a um hematoma na zona abdominal esquerda, Zouhair Feddal não estará ao serviço da sua selecção e fez apenas tratamento", lê-se na nota no site dos 'leões'.



No treino de hoje, os titulares da partida em Portimão fizeram trabalho de recuperação, ao contrário do guarda-redes Antonio Adán, que esteve no relvado.



Nos próximos dias, o treinador do Sporting, Ruben Amorim, não poderá contar com 13 jogadores, chamados às respetivas seleções: Sebastián Coates (Uruguai), Andraz Sporar (Eslovénia), Gonzalo Plata (Equador), Pedro Porro (Sub-21 Espanha), Daniel Bragança, Nuno Mendes, Joelson Fernandes, Luís Maximiano e Pedro Gonçalves (Sub-21 Portugal), Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Rodrigo Fernandes e Tiago Tomás (Sub-20 Portugal).



O plantel do Sporting vai ter agora dois dias de folga, regressando aos treinos na quinta-feira, às 10:00, na Academia de Alcochete.