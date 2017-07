Paolo Hurtado mais quatro épocas em Guimarães

Mário Aleixo - RTP 20 Jul, 2017, 12:38 / atualizado em 20 Jul, 2017, 12:38 | Futebol Nacional

O peruano, de 26 anos, vinculou-se aos minhotos a título definitivo por quatro anos, depois de, na última época e meia, ter representado o clube por empréstimo do Reading, do "Championship" (segunda liga inglesa), e realizado 47 jogos oficiais, 40 deles na época passada, tendo contribuído com nove golos para o quarto lugar na I Liga e para a ida à final da Taça de Portugal (derrota com o Benfica, por 2-1).



O jogador, que atuou a maior parte da carreira no ataque, mas, na época 2016/17, foi adaptado pelo treinador vitoriano, Pedro Martins, a médio ofensivo, também já representou, em Portugal, o Paços de Ferreira, entre as épocas 2012/13 e 2014/15 (13 golos em 75 jogos oficiais), depois de ter iniciado a carreira no Alianza Lima, do Peru.