Para Sérgio Conceição só a vitória interessa

Na conferência de imprensa de antevisão do encontro, o técnico dos 'dragões' disse esperar um "jogo equilibrado", entre "duas das melhores equipas portuguesas", recusando pensar no empate.



"Ninguém prepara os jogos dessa forma. São preparados com o intuito de ganhar os três pontos. Ninguém tem estratégia para empatar e, depois, o jogo dita aquilo que o adversário permite. Acho que vai ser um jogo bastante equilibrado, entre duas excelentes equipas. Preparámos o jogo não para ir buscar o ponto, mas sim os pontos", explicou.



Sérgio Conceição rejeitou ainda a ideia de que este jogo possa ser decisivo para a conquista do título e confidenciou ainda que a luta vai durar "até à última jornada".



"Quem vencer mais nos 34 jogos é campeão", frisou.



Sérgio Conceição assegurou que o ciclo negativo da equipa já terminou, mas, ainda assim, admitiu estar à espera de dificuldades até ao final do campeonato.



"Estamos conscientes das dificuldades que vamos ter no campeonato, a começar pelo jogo de amanhã (domingo). Depois deste jogo faltam quatro, mas, olhando para trás, nas duas últimas deslocações ninguém diria que perdíamos os jogos. Claramente tivemos grandíssimos guarda-redes nas equipas adversárias. Lembro-me de que nos últimos três jogos do campeonato, os guarda-redes foram sempre considerados pelos jornais desportivos como os melhores em campo. Mas é verdade que nesses jogos não tivemos o melhor discernimento na hora de finalizar", lembrou.



O técnico dos 'azuis e brancos' disse ainda ser improvável poder utilizar no clássico o maliano Marega, melhor marcador da equipa com 20 golos, ao contrário do mexicano Corona, que têm treinado condicionados nos 'dragões', que não contam com o médio Danilo, que recupera de uma operação.



"Vamos ver até à hora do jogo. O Corona tem treinado com a equipa de forma condicionada há três ou quatro dias, o Marega vai ser mais difícil", rematou.



O FC Porto, segundo classificado com 73 pontos, visita o tetracampeão e líder Benfica, com 74, no domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa, a partir das 18:30.