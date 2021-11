Paredes derrota Torreense e continua na Taça de Portugal

O avançado paredense marcou o único golo do jogo, de cabeça, aos 32 minutos, oferecendo a vitória à equipa que continua a fazer história na Taça de Portugal, depois de terem deixado pelo caminho o Desportivo de Chaves, da II Liga, na eliminatória anterior.



O jogo começou dividido, sem superioridade evidente de qualquer uma das equipas, bem evidente no número de ações ofensivas conseguidas pelos dois conjuntos.



A formação paredense ajustou-se ao registo da equipa visitante, de escalão acima, e conseguiu vantagem no melhor lance da primeira parte e provavelmente de todo o encontro, aos 32 minutos, quando Ismael cruzou da direita para o cabeceamento certeiro de Correia.



A primeira reação da formação de Torres Vedras chegou pelos pés de Alex, em dois remates intencionais, aos 35 e 40 minutos, respetivamente, e acentuou-se no início da segunda, não tanto pelos lances perigosos criados, mas por mais agressividade sem bola e alguma velocidade na circulação da bola.



Daúto recorreu aos jogadores mais experientes que tinha no banco, mas em nenhum momento o Torreense conseguiu uma situação clara de golo, face a uma equipa que soube resistir e quase no fim, aos 86 minutos, em contra-ataque, desperdiçou a possibilidade de fazer o segundo e fechar o resultado.



Ismael, das melhores unidades em campo, isolou-se pela direita, mas permitiu a defesa a Carlos Henriques, num final de jogo em que a formação do Campeonato de Portugal conseguiu segurar a merecida vantagem e seguir em frente na prova.







Jogo no Estádio da Cidade Desportiva de Paredes, em Paredes.



União de Paredes – Torreense, 1-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcador:



1-0, Pedro Correia, 32 minutos.







Equipas:



- União de Paredes: Marco Ribeiro, Francisco Afonso (Mabuza, 88), Amadeu, Henrique, Gil Barros, Tavares, Ema, Hélder Pedro (Andrezinho, 80), Ismael, Pedro Correia e Madureira (Nilo, 70).



(Suplentes: Rui Mota, Mabuza, Borges, Ruben, Andrezinho, Joel e Nilo).



Treinador: Eurico Couto.



- Torreense: Carlos Henriques, David Rosa (Rui Silva, 46), Dénis Duarte, João Pereira (Yuran Fernandes, 77), Simão Rocha (Edinho, 71), Guilherme Morais (João Lameira, 46), Cícero (Minhoca, 71) Fréderic Maciel, João Cardoso, Alex e João Victor.



(Suplentes: Guilherme Oliveira, Rui Silva, Mário Mendonça, Yuran Fernandes, João Lameira, Minhoca e Edinho).



Treinador: Daúto Faquirá.







Árbitro: João Mendes (AF Santarém).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Dénis Duarte (36) e Correia (87).



Assistência: Cerca de 500 espetadores.