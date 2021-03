Paulinho integrado no treino do Sporting, mas sob vigilância médica

O ponta de lança, de 28 anos, contratado em janeiro ao Sporting de Braga, realizou o último jogo em 15 de fevereiro, na vitória frente ao Paços de Ferreira (2-0), e tem estado afastado dos relvados, devido a uma lesão no tendão da coxa esquerda



Depois de vencer por 1-0 o jogo da 23.ª jornada do campeonato, em Tondela, onde os ‘leões’ haviam sido derrotados nas duas últimas temporadas, os titulares no sábado “realizaram trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente”, de acordo com a informação prestada no sítio oficial do clube lisboeta na Internet.



Na segunda-feira, a equipa treinada por Rúben Amorim terá direito a folga, regressando no dia seguinte aos treinos, pelas 10:00, na Academia Sporting, para preperar o duelo com o Vitória de Guimarães, da 24.ª ronda do campeonato.



O Sporting comanda a I Liga com 12 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Sporting de Braga, que visita na segunda-feira o Famalicão.