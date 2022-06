Paulo Alves assume comando técnico do Moreirense

“Com Paulo Alves, chegam o adjunto Ricardo Vaz e o treinador de guarda-redes Pedro Taborda, que regressa ao nosso clube, juntando-se aos treinadores da casa Leandro Mendes e Castro”, sublinham os minhotos, em comunicado no sítio oficial na Internet.



Paulo Alves, de 52 anos, vai comandar o projeto de subida de divisão do Moreirense, depois de já ter somado diversas experiências no escalão secundário ao serviço de Gil Vicente (2005-2008, 2010-2013 e 2018), União de Leiria (2008/09), Vizela (2009), Beira-Mar (2015), Penafiel (2015-2017), União da Madeira (2017) e Varzim (2019-2020).



O antigo avançado, que contou 13 jogos e sete golos pela seleção nacional, sagrou-se campeão da II Liga ao leme dos barcelenses (2010/11) e estava sem clube desde que deixou os poveiros, em outubro de 2020, tendo ainda dirigido os sub-20 (2009-2010), Olhanense (2013), os iranianos do Nassaji (2015) e os sauditas do Ohod (2018/19).



Paulo Alves vai substituir o também ex-futebolista internacional português Ricardo Sá Pinto, cuja saída do Moreirense foi confirmada na semana passada pelo presidente Vítor Magalhães, depois da reedição das descidas de 2004/05 e 2012/13.



Os minhotos fecharam a I Liga no 16.º e antepenúltimo lugar, à frente do Tondela - que suplantou na 34.ª e última jornada - e B SAD, mas vacilaram no "play-off" (derrota por 0-2 fora e vitória 1-0 em casa) frente ao Desportivo de Chaves, terceiro colocado da II Liga, para falharem a 13.ª presença, e nona consecutiva, na elite.