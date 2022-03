Paulo Fonseca quer continuar a treinar em equipas de topo

Depois da fuga à guerra na Ucrânia, que o levou a regressar a Portugal com a família no final de fevereiro, Paulo Fonseca orientou um "workshop" sobre transição ofensiva no relvado do Estádio Municipal de Leiria, no âmbito do Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol.”, disse no final da sessão o treinador de 49 anos, atualmente sem clube depois da saída da Roma, de Itália, no final da época passada.Sobre o futuro, Paulo Fonseca assumiu que o objetivo pessoal passa por “”, frisou.Negando ter recebido qualquer proposta do Benfica, o técnico reconheceu, contudo, que têm existido, “felizmente, imensas propostas”.”, referiu o treinador que, além da Roma, já orientou o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Sporting de Braga, FC Porto, Paços de Ferreira e Desportivo das Aves.Em Leiria, onde parte do estádio municipal alberga temporariamente refugiados ucranianos, Paulo Fonseca agradeceu a mobilização de Portugal “nesta ajuda à Ucrânia”, particularmente “às pessoas e a Leiria por terem acolhido estas pessoas em dificuldades”.Embaixador, juntamente com a mulher Katerina, do projeto “Cada clube, uma família”, lançado pela Federação Portuguesa de Futebol para encontrar propostas de acolhimento e emprego para famílias ucranianas através dos clubes de futebol nacionais, Paulo Fonseca diz que o projeto “está a evoluir bem”.“Continuo empenhado nessa missão e tenho acompanhado. Estamos a trabalhar em conjunto e a receber famílias. Já foram acolhidas algumas, não sei precisar quantas, mas estamos a colocar miúdos nos clubes, para que possam continuar a jogar futebol”, acrescentou.O Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol conta com mais de 700 técnicos inscritos e termina esta terça-feira, com, entre outros convidados, os treinadores Carlos Carvalhal, Sérgio Conceição e Nuno Dias.