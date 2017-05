Paulo Meneses venceu eleições do P. Ferreira

Mário Aleixo - RTP 12 Mai, 2017, 07:18 / atualizado em 12 Mai, 2017, 08:31 | Futebol Nacional

Meneses encabeçou a Lista A e obteve 4.004 votos, contra 1.278 de Carlos Barbosa, da Lista B, registando-se ainda um voto nulo e 45 brancos. Votaram 984 sócios, com uma representatividade variável com a antiguidade, num universo de 1591 associados com capacidade de voto.



"Foi (um ato eleitoral) fantástico e a demonstração de que o Paços está bem vivo e recomenda-se. O meu apreço e o meu aplauso a todos os sócios, pelo civismo e postura, agora temos de nos unir, enterrar o machado de guerra e estar de alma e coração com os líderes", disse Fernando Sequeira, presidente da AG, dirigindo-se aos sócios.





O silêncio foi, depois, quebrado pelos cerca de 200 associados que lotaram a entrada do estádio, com cânticos como "o Paços é nosso", antes de envolverem o reconduzido presidente.No discurso de vitória, Meneses distribui cumprimentos e repartiu os méritos de um percurso feito com "respeito pela dignidade que o clube merece", confessando-se "satisfeito por resistir à tentação"."A minha preocupação foi fazer uma equipa com critério e, neste percurso, fiz apenas duas escolhas e dois convites: ao Carlos Alves e ao Joaquim Ferreira (presidente do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral, respetivamente), que serão o garante da legalidade, transparência e rigor de um clube como o nosso", disse Paulo Meneses.O presidente reeleito do Paços apelou, também, à memória, numa declaração em que lembrou antigos dirigentes e presidentes, como Carlos Barbosa, seu concorrente e de quem foi vice-presidente, recordando que "também tem a sua história e teve a sua entrega ao clube".Aos jornalistas, Carlos Barbosa queixou-se depois "da falta de tempo para organizar a campanha", sem deixar de enaltecer "o exemplo da prova de crescimento deste ato eleitoral"."O Paços é o meu clube, mas agora temos de nos unir todos em trono do Paços de Ferreira. Abre-se um novo ciclo e o clube é mais importante", disse Carlos Barbosa, antes de o rebentamento de um petardo durante os festejos ter ferido gravemente um adepto do clube.