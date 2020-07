Paulo Pereira oficializado como treinador da Oliveirense nos próximos dois anos

“Conheço a casa, as pessoas, sempre sonhei treinar este clube e estou muito contente por estar numa equipa recheada de jogadores de enorme qualidade. Todos os jogos são para ganhar e a nossa meta maior é conquistar o Campeonato Nacional. Estamos com muita vontade”, afirmou o técnico de 51 anos ao sítio oficial do clube na Internet.



Depois de ter conquistado o campeonato e uma Supertaça nacional pelo Valongo, Paulo Pereira foi o ‘timoneiro’ do Óquei de Barcelos nas últimas quatro épocas e regressa agora ao emblema oliveirense, pelo qual conquistou uma Taça CERS enquanto jogador.



O preparador físico Hugo Silva acompanha o treinador na mudança para Oliveira de Azeméis e sublinha que a equipa tem de “encarar o dia-a-dia com naturalidade” e estar focada no seu caminho para ser campeã no fim da época.



A dupla técnica vai reencontrar o avançado argentino Tato Ferruccio, a mais recente contratação da União Desportiva Oliveirense, anunciada na semana passada, que se junta ao compatriota Lucas Martinez e a Pedro Moreira como reforços para a próxima época.



“A pré-época (caso não haja indicações em contrário por parte da Direção-Geral da Saúde e da Federação Portuguesa de Patinagem) arranca no início de agosto, estando previsto também um período de estágio”, finaliza a nota do emblema.