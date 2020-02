Paulo Sérgio confiante em vencer "batalha difícil" com o Vitória de Setúbal

“Estamos preparados para uma batalha difícil, mas com a confiança em conquistar os três pontos”, disse o técnico dos algarvios.



Paulo Sérgio falava na conferência de imprensa de antevisão do encontro entre o Portimonense, 17.º e penúltimo classificado, com 15 pontos, e o Vitória de Setúbal, 12.º, com 26, na sexta-feira, às 20:30, no Estádio Municipal de Portimão.



Segundo o treinador, a equipa algarvia preparou-se durante a semana para o encontro com os ‘sadinos’, um adversário a quem reconhece méritos na defesa e no ataque.



“É um adversário perigoso na transição, com um conjunto de movimentos trabalhados, quer defensivos quer ofensivos, que identificámos e para os quais nos preparámos”, indicou o técnico.



Na opinião de Paulo Sérgio, para que a formação do Algarve consiga quebrar um ciclo de 10 jornadas sem vencer, os jogadores "têm de estar focados no que têm de fazer" na sexta-feira.



“A equipa está lúcida, consciente do valor do adversário e focada na forma como tem de conquistar os três pontos”, asseverou.



O treinador indicou que todo os jogadores do plantel estão disponíveis para a receção ao Vitória de Setúbal.



A equipa de Portimão soma 10 jogos sem vencer e o último triunfo remonta a 30 de novembro do ano passado, na receção ao Famalicão (2-1), em encontro da 12.ª ronda do campeonato.



Após 21 jornadas, o Portimonense ocupa o 17.º e penúltimo lugar da I Liga, com 15 pontos, menos quatro do que o Paços de Ferreira, 16.º posicionado e primeira equipa acima da zona de despromoção.