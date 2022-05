Paulo Sérgio continua no Portimonense até 2024

"O trabalho do Paulo [Sérgio], a sua vontade e o seu caráter ao longo do tempo em que trabalha connosco foram reconhecidos com esta renovação de contrato", disse à agência Lusa Rodiney Sampaio, presidente da Portimonense SAD.

O técnico substituiu António Folha em fevereiro de 2020 e, nessa época, o conjunto de Portimão foi 17.º e penúltimo classificado, mas evitou a despromoção face à descida administrativa do Vitória de Setúbal.

Paulo Sérgio, 54 anos, levou depois o clube ao 14.º lugar em 2020/2021 e ao 13.º lugar na temporada 2021/2022, concluída no passado fim de semana.

"Neste período, o Paulo Sérgio revelou muita vontade de trabalhar, esteve sempre envolvido em todas as decisões e no projeto da SAD, valorizando vários jogadores da nossa equipa de sub-23. O que podemos fazer é continuar esta ligação e garantir um contrato até 2024", apontou Rodiney Sampaio.

O presidente da SAD algarvia reconheceu que o objetivo de chegar às competições europeias continua a estar na `mira` para as próximas duas temporadas.

"Não conseguimos este ano. O nosso objetivo nas próximas épocas será sempre, em primeiro lugar, alcançar a manutenção. E, depois, conseguir os pontos suficientes para almejar as competições europeias. Vamos trabalhar nesse sentido", sublinhou.

Paulo Sérgio iniciou a carreira de técnico no Olhanense, em 2003, passando depois por Santa Clara, Beira-Mar, Paços de Ferreira, Vitória de Guimarães, Sporting e Académica, no futebol nacional, e por clubes da Escócia, Roménia, Chipre, Irão, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, no estrangeiro.

Em comunicado, a SAD algarvia refere que Paulo Sérgio "pretende dar continuidade ao trabalho iniciado na época 2019/20" e que, na decisão de continuar, pesou "o consistente projeto da Portimonense SAD, assim como a sua admiração pelas gentes de Portimão e a sua hospitalidade".

"Consciente de que o caminho faz-se caminhando, Paulo Sérgio assume que ainda há muito a fazer para que a valorização do futebol a sul mereça lugar de destaque. No entanto, é perentório em dizer que confia no seu trabalho, no seu projeto e nas suas capacidades para continuar ao serviço em prol do Portimonense", concluiu.

