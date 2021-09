Paulo Sérgio diz que Portimonense está empenhado em alcançar primeira vitória em casa

"Queremos muito oferecer a primeira vitória em casa aos nossos adeptos e foi com esse desejo que desenvolvemos o trabalho durante a semana, para estarmos preparados", apontou o técnico na antevisão da partida.



Paulo Sérgio assumiu que o Santa Clara "é uma excelente equipa", mas que o Portimonense "vai procurar os três pontinhos".



"O Santa Clara é uma belíssima equipa que não tem neste momento os pontos que desejaria e, certamente, vamos apanhar aqui uma equipa forte e de grande valia, como demonstrou na temporada passada", avançou.



Na opinião do técnico, a equipa açoriana não perdeu qualidade nem competitividade em relação à época anterior, "mantendo o mesmo treinador e as mesmas ideias" de jogo.



"Sabemos o valor que o Santa Clara tem, mas vamos procurar os pontos", disse o treinador, acrescentando que o Portimonense vai tentar ser mais eficaz na finalização.



De acordo com Paulo Sérgio, as duas derrotas em casa, com Gil Vicente e Paços de Ferreira, ambas por 1-0, foram motivadas pela "falta de eficácia da equipa", em jogos em que o Portimonense "teve chances de conseguir resultados diferentes".



"Há que manter as dinâmicas de jogo e melhorar, porque a equipa é jovem, onde entraram elementos novos e agora é trabalhar para melhorar em termos de excelência na eficácia", apontou.



Segundo o técnico, a equipa "tem melhorado muito, principalmente no meio-campo, onde existe uma competição muito acérrima", admitindo que no ataque os "jovens precisam de tempo de adaptação".



Paulo Sérgio disse ainda que o avançado japonês Nakajima, "uma mais-valia para o grupo, ainda não treina com a equipa, desenvolvendo trabalho de recuperação com o departamento médico, devido à gravidade da lesão" que o afetou.



O Portimonense, nono classificado, com sete pontos, defronta o Santa Clara, 14.º, com quatro, na sexta-feira, às 20:15, no Estádio Municipal de Portimão.