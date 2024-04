Paulo Sérgio diz que Portimonense tem de evitar "pecados fatais" em Chaves

“Em muitas partidas em que não conquistámos pontos, a equipa teve a atitude certa. Existem erros pontuais que nos têm retirado os pontos e, por isso, apelo sempre à concentração. Que amanhã [domingo] seja uma tarde de acerto, de organização, em que não se cometam pecados fatais, que são esses que nos têm prejudicado bastante”, afirmou Paulo Sérgio, em declarações enviadas à comunicação social pelo emblema algarvio.



O Portimonense segue numa sequência de oito partidas sem ganhar na I Liga, período em que somou apenas dois pontos, remontando a última vitória a 28 de janeiro, no terreno do Boavista (4-1).



No domingo, os algarvios, que ocupam o 16.º lugar, de play-off de manutenção, deslocam-se ao reduto do Desportivo de Chaves, 18.º e último classificado, num duelo de ‘aflitos’ entre os dois conjuntos com mais golos sofridos no campeonato.



“São duas equipas que não estão bem na classificação, que vão procurar tudo fazer para alcançar os seus objetivos”, antecipou o técnico dos ‘alvinegros’, olhando “com preocupação” para o registo negativo de golos concedidos.



Paulo Sérgio salientou que a obrigação da sua equipa “é dar tudo” para “colher o produto” do seu desempenho no final dos 90 minutos, esperando as “dificuldades de sempre” perante uma equipa “muito bem orientada pelo Moreno”.



“Vai ser uma tarde de muito trabalho, mas temos de pôr lá a nossa coragem, a nossa determinação”, acrescentou.



O treinador do Portimonense tirou “o chapéu ao grupo” por sair “sempre determinado” a campo.



“Temos caído muitas vezes durante a temporada, mas temos sempre tido a força para nos levantar e trabalhar e ir para a briga novamente. É isso que vamos fazer até final, na tentativa de sermos nós a ficar de pé”, declarou Paulo Sérgio.



Desportivo de Chaves, 18.º e último classificado, com 19 pontos, e Portimonense, 16.º, com 23, defrontam-se no domingo, às 15:30, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves, com arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.