Paulo Sérgio diz que Portimonense vai a Faro com "espírito de conquista"

“Sabemos das qualidades e respeitamos muito o nosso ‘vizinho’ Farense e estamos conscientes de que será um jogo difícil diante de uma boa equipa e excelentemente orientada”, disse o treinador na antevisão à partida que encerra a 29.ª jornada do campeonato.



Para o técnico, o confronto com o Farense “não será certamente um jogo fácil, à semelhança do que acontece com todos os jogos” do campeonato.



“Não existem jogos fáceis e este é mais um jogo da nossa caminhada, em que estamos empenhados em dar tudo de nós para conquistarmos o melhor resultado possível”, apontou.



Segundo Paulo Sérgio, o Farense há muito que mantém uma qualidade jogo elevada, embora atualmente, com Jorge Costa, “tenha algumas diferenças no processo de jogo”.



“Embora tenha agora um processo de jogo diferente, o Farense é uma equipa que tem dignificado a camisola que veste desde o início do campeonato, realizando jogos com qualidade, quiçá sem ter os pontos merecidos”, recordou.



O treinador da formação de Portimão crê que a posição que o Farense ocupa na tabela “não irá tirar a vontade de querer ganhar o jogo e de lutar por cada bola”.



“Nós temos de estar preparados e reconhecer a qualidade do adversário, porque o primeiro passo é a humildade ao reconhecer o valor ao nosso adversário para também saber o que temos de fazer”, alertou.



Paulo Sérgio indicou que a equipa “está bem em termos físicos e anímicos”, pese embora o facto do tempo para recuperar em relação ao último jogo tenha sido pouco e menos dois dias do que o Farense.



“Penso que tivemos o tempo suficiente para que nos possamos apresentar em bom nível”, sublinhou.



O técnico disse ainda que tem 22 jogadores disponíveis para o jogo de Faro, à exceção do médio brasileiro Luquinha, “que se magoou”.



O Portimonense, 10.º classificado, com 32 pontos, defronta o Farense, 17.º e penúltimo classificado, com 25, na terça-feira, às 21h45, no Estádio de São Luís, em Faro, com arbitragem de Luís Godinho (AF Évora).