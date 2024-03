Paulo Sérgio espera `batalha` dura entre Portimonense e Vizela

“Sabemos que vai ser uma tarde de muito trabalho. Tanto nós quanto eles necessitamos de pontos, vai ser uma batalha dura e temos de estar muito concentrados e competentes para atingir aquilo que pretendemos”, disse Paulo Sérgio, em conferência de imprensa.



O treinador dos algarvios garantiu, porém, que o 18.º e último lugar ocupado pelos vizelenses foi “a última coisa” a entrar na sua equação na preparação para o encontro, porque o adversário tem qualidades e bons jogadores.



“O Vizela joga bem, tem belíssimos jogadores, que conhecemos bem. Está na luta como todos os outros. A última coisa que eu olhei, para trabalhar este jogo, foi para a classificação [do Vizela]. Temos de olhar para as qualidades e elas estão lá”, vincou.



O técnico rejeitou que o jogo com o lanterna-vermelha tenha importância acrescida, porque “com uma vitória pode saltar-se três ou quatro lugares na classificação, mas não resolve o problema”.



“É bom que tenhamos a mentalidade de que tem de ser todos os dias. Não é uma vitória que vai resolver o problema. Tem de ser todos os dias, todas as semanas, todos os jogos, todos os momentos, com muita seriedade. Nem momentos de euforia com uma vitória, e muito menos de depressão quando ela não acontece, porque isso pode inibir-nos de fazer o nosso melhor”, realçou.



Paulo Sérgio foi questionado sobre os vários momentos em que o Portimonense tem sofrido dois ou três golos de ‘rajada’ – que se repetiu na derrota (4-0) da semana passada frente ao Benfica, que marcou aos 55, 57 e 58 minutos –, o que justificou com “a falta de maturidade” do plantel.



“No último jogo, tivemos tanto tempo a fazer bem as coisas, com várias saídas perigosas, mas depois dá a sensação de que, ao sofrer golo, vale tudo e perde-se organização e equilíbrio. Não é a primeira vez. Por pura falta de concentração, de posicionamento, de maturidade. Não é à falta de muito insistirmos nesse trabalho e nessa conversa. Esperamos que tenha sido a última vez”, sublinhou.



O técnico do Portimonense lamentou ainda a perda do ponta de lança Tamble Monteiro, reforço de inverno que vinha de lesão na face anterior da coxa direita, estreou-se pelos ‘alvinegros’ no Estádio da Luz e lesionou-se novamente, desta vez na face posterior da mesma coxa, ao tentar um remate poucos minutos depois de entrar.



“É uma pena, porque, de facto, [Tamble] é um jogador que tem características para a posição [nove]. Vamos ter de aguardar por ele e aguardar que aqueles que vêm jogando nessa posição encontrem a inspiração necessária para fazer golo”, referiu.



Outra má notícia para os algarvios é a perda do médio-ofensivo brasileiro Zinho, que, no treino de sexta-feira, sofreu uma lesão ligamentar do joelho esquerdo, “que o deve afastar durante algum tempo”, revelou Paulo Sérgio, sem especificar o tempo estimado de paragem.



Portimonense, 16.º classificado, com 22 pontos, e Vizela, 18.º e último, com 17, defrontam-se no domingo, às 15:30, no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de José Bessa, da associação do Porto.