Paulo Sérgio espera Portimonense "corajoso e audaz" na receção ao FC Porto

"Temos de ser uma equipa concentrada, corajosa nos momentos sem bola e impor o que são as nossas capacidades para competirmos pelos pontos", disse o treinador dos algarvios, em conferência de imprensa.

Na antevisão à partida com os campeões nacionais em título, o treinador disse que espera um jogo "muito difícil, mas a obrigação do Portimonense é ir para disputar o jogo".

"Essa é sempre a nossa mensagem. Criar argumentos durante a partida para disputar o jogo, à semelhança do que temos feito em todos os jogos", lembrou.

Paulo Sérgio recordou que, nas duas partidas disputadas com o FC Porto, o Portimonense foi uma equipa que "competiu bem, e embora tivesse tornado as coisas difíceis para os dragões, não foram conseguidos pontos".

"Estamos esperançosos que no sábado seja o dia que, conseguindo competir, possamos tirar algo positivo deste jogo", indicou.

Para o técnico, o FC Porto "é sempre uma equipa muito competitiva, mesmo quando as coisas não lhe saem da melhor forma, porque é a imagem de marca desde há muitos anos".

"Sabemos que tipo de adversário vamos pela frente, uma equipa com jogadores de enormíssimo talento. Com o talento do Otávio e do Corona a jogarem quase como números 10 por dentro, sabemos para o que vamos e preparámo-nos para isso e, obviamente, com a baliza do Marchesín nos olhos", sublinhou.

Segundo Paulo Sérgio, os jogadores estão motivados e querem mostrar as suas qualidades e dar uma imagem diferente do que foi a primeira parte na jornada anterior diante do Santa Clara, nos Açores, partida que os algarvios perderam por 2-0.

O treinador disse ainda que o médio Lucas Fernandes, que continua em trabalho de reabilitação, após uma intervenção cirúrgica ao joelho direito, vai continuar ausente, bem como o médio Ewerton, este último por razões diferentes.

"Não sei se o Ewerton fica de fora pelo quinto amarelo se pelo empréstimo do FC Porto. Parece-me estranho porque se for pelo empréstimo ele vai acabar por cumprir dois jogos", frisou.

O Portimonense, 12.º classificado, com 23 pontos, recebe o FC Porto, segundo, com 51, no sábado, às 18:00, no Estádio Municipal de Portimão, em jogo da 24.ª jornada da I Liga.