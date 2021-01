Paulo Sérgio quer Portimonense concentrado e sem relaxar na visita ao Moreirense

“Nós procuramos ser iguais a nós próprios em casa e fora, e temos de procurar estar concentradíssimos, não podemos relaxar nada por termos vencido esta partida [1-0 na receção ao Belenenses SAD], temos de manter os mesmos níveis de concentração e de ambição para que as nossas competências consigam ser idênticas e somar os pontos fora que temos somado em casa”, afirmou o treinador na antevisão do encontro.



O técnico insistiu na necessidade de a equipa manter os níveis exibicionais a cada jogo e somar na partida diante do Moreirense o segundo triunfo consecutivo para conquistar pontos e chegar ao final do campeonato com a manutenção assegurada.



“Não podemos relaxar. Às vezes, dá a sensação de que a equipa relaxou um pouco e não é igual a si própria no jogo seguinte, é isso que nós temos hoje na mente e temos focado muito esse assunto durante toda a semana com os atletas. Não se pode relaxar, porque com duas vitórias seguidas dá-se um salto bonito na classificação e no fundo é à procura disso que nós vamos a Moreira de Cónegos”, garantiu.



Paulo Sérgio destacou o equilíbrio que se verifica entre as equipas que lutam por fugir aos últimos lugares da classificação e considerou que o Portimonense deve preocupar-se mais em vencer e somar pontos do que com o lugar que ocupa atualmente na tabela classificativa.



“As contas fazem-se no fim, mas é agora que temos de ir amealhando. Mais do que pensar na classificação atual, o que é importante é ir somando pontos para chegarmos à 34.ª jornada tranquilos e com o Portimonense na I Liga”, afirmou.



O técnico argumentou que “não é tanto a classificação em si momentânea que é um objetivo, mas sim o somar pontos para uma batalha” que vai ser “dura”, porque “há um vasto conjunto de equipas” que, segundo o técnico, “são muito semelhantes” numa “competição vai ser muito dura até final”.



O treinador considerou também que, “mesmo quando se ganha, há coisas que não são tão bem executadas” e a equipa técnica procura “trabalhar em cima dessas coisas que estão menos bem” e “aquelas que estão bem para sedimentar”, vendo “erros cometidos para não voltarem a ser repetidos”.



Paulo Sérgio disse que esse é um trabalho “muito aturado e exaustivo de análise para que não se volte a repetir o mesmo tipo de erros” e fazer a equipa “crescer e evoluir, quer individual quer coletivamente”.



“O Moreirense é uma equipa boa, tem muito bons executantes, tem um plantel muito interessante e sabemos que não é tarefa fácil. Mas é um dos oponentes, nós não fazemos diferente e não nos encolhemos em lado nenhum, esta é a ideia e a mentalidade e queremos ir disputar o jogo com a ambição de trazer os pontos para Portimão”, afirmou ainda o técnico da equipa algarvia.



O Portimonense ocupa o 12.º lugar da I Liga, com 14 pontos, menos três do que o Moreirense, que está na sétima posição.



O jogo está marcado para domingo, às 17h30, no parque desportivo comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.