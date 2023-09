Paulo Turra espera Vitória intenso na Luz

Líder do campeonato após vencer os primeiros três jogos do campeonato, o conjunto vimaranense quer jogar com intensidade no Estádio da Luz, em Lisboa, ser agressivo sem a bola e mostrar que “sabe o que quer” quando a tem frente a um “adversário forte”, campeão nacional em título.



“Dentro da estratégia de jogo ensaiada durante a semana, não abro mão da nossa intensidade e de termos a bola. Haverá momentos em que teremos menos bola. Mas quando não temos a bola, temos de ser agressivos e diretos para retomar essa posse”, perspetivou o técnico, na antevisão ao jogo marcado para as 20:30 de sábado.



Convencido de que os triunfos a abrir a I Liga dão “mais energia” ao plantel, o treinador vitoriano considerou indiferente defrontar os encarnados no sábado ou numa fase mais adiantada da época e vincou que o resultado do jogo será a consequência do desempenho dos seus pupilos, tendo recusado esclarecer se considera positivo um empate.



“O que quero é que o Vitória jogue à Vitória, com intensidade, com verticalidade no momento certo. Trabalhámos com muito foco para realizar uma belíssima partida”, acrescentou.



O técnico adiantou também que os laterais Bruno Gaspar e Afonso Freitas trabalharam com o plantel durante a semana, após terem saído lesionados na vitória caseira sobre o Vizela (2-0), e mostrou-se agradado com o plantel “muito bom” ao dispor, no dia em que encerra o período de transferências de verão.



O Vitória de Guimarães, líder da I Liga portuguesa de futebol, com nove pontos, visita o Benfica, quinto, com seis, em partida agendada para as 20h30 de sábado, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem de Nuno Almeida.