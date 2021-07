Pedrinho promete um Gil Vicente melhor em 2020/21

Vinculado aos barcelenses desde janeiro, quando regressou a Portugal após uma experiência nos letões do Riga FC, o futebolista de 28 anos reiterou que o plantel está a "trabalhar bem" para corresponder à "ideia" de "futebol atrativo", a seu ver preconizada pelo treinador Ricardo Soares.



"O ‘mister' tem ideias muito próprias, muito fixas, e temos de ir ao encontro delas. Temos os jogadores da época passada para ajudar o treinador nesse capítulo e penso que a mensagem está a ser bem passada. Creio que vamos fazer uma boa época e praticar um futebol ainda melhor do que no ano passado", disse, num vídeo publicado pelos gilistas na rede social Facebook.



Depois do 11.º lugar da época transata, Pedrinho realçou que a pré-temporada está a ser "muito positiva", com os 14 jogadores que transitaram do anterior plantel a compreenderem "muito bem" os métodos de Ricardo Soares e a ajudarem-no com o seu "feedback".



Após passagens por Freamunde e por Paços de Ferreira, o médio assumiu-se "satisfeito" com a opção de rumar ao Gil Vicente, tendo sugerido que o eventual regresso do público aos estádios pode ser uma vantagem para a equipa minhota.



"O futebol pede adeptos. Sentimos muitas saudades disso. Como já fui adversário do Gil Vicente, sei que, jogando em casa, vamos ser muito mais fortes do que o que fomos na época passada, porque é uma casa difícil", frisou, à margem do estágio que decorre em Arcos de Valdevez até 10 de julho.