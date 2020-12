Pedro Gonçalves eleito melhor jogador da I Liga em novembro

Também do Sporting, que lidera isolado o campeonato, o espanhol Pedro Porro foi eleito o melhor defesa da prova em novembro, enquanto o prémio de melhor avançado foi para o brasileiro Rodrigo Pinho, do Marítimo, e o de melhor guarda-redes para o também "canarinho" Matheus, do Sporting de Braga.

Na II Liga, o avançado ganês Yakubu Aziz, do Estoril Praia, foi nomeado o melhor jogador em novembro, com 23% dos votos. O jogador, de 22 anos, que apontou três golos nesse período, bateu Mohammed Bouldini (18%), da Académica, e Feliz (16%), do Feirense.