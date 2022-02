Pedro Gonçalves fez "trabalho de ginásio" a dois dias do clássico no Dragão

Pedro Gonçalves, que na última época foi o melhor marcador do campeonato, com 23 golos, saiu no domingo do jogo em que o Sporting venceu o Famalicão (2-0), aos 63 minutos, com queixas musculares.

O avançado, de 23 anos, que esta época tem 13 golos, mas apenas seis na I Liga, mantém-se, assim, em dúvida para o jogo de sexta-feira no Estádio do Dragão, quando a equipa, depois de folgar na terça-feira, fez o segundo treino da semana.

Fora das opções, está o lateral direito espanhol Pedro Porro, que na última jornada completou a série de cinco amarelos e terá de cumprir um jogo de suspensão.

O clássico, que terá início às 20:15 e antecede a participação na próxima semana das duas equipas nos jogos europeus, o Sporting na Liga dos Campeões com o Manchester City e o FC Porto na Liga Europa com a Lazio, é importante nas contas do título.

Os `dragões` chegam ao encontro com uma vantagem de seis pontos, que pode ser alargada a nove e com vantagem no confronto direto, enquanto o Sporting tenta diminuir distâncias e relançar a sua candidatura ao título.

Na quinta-feira, os `leões` voltam a treinar na academia de Alcochete, a partir das 10:30, num dia em que Rúben Amorim fará a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o FC Porto a partir das 16:30, mas no auditório do Estádio José Alvalade.