Pedro Gonçalves regressa aos treinos no Sporting a dois dias do dérbi

O internacional português, de 25 anos, decisivo no plantel `verde e branco`, contraiu uma lesão muscular em meados de março, na visita à Atalanta, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, e, desde então, perdeu os jogos da I Liga com Boavista e Estrela da Amadora, e o dérbi da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Benfica e Sporting defrontaram-se no Estádio da Luz na última terça-feira, num jogo em que empataram a 2-2, mas os `leões` garantiram a passagem à final da Taça de Portugal, face ao 2-1 trazido da primeira mão.

Os `leões` continuaram hoje a preparação para novo dérbi, agendado para sábado, a partir das 20:30, numa sessão em que o treinador Rúben Amorim, além de voltar a contar com Pedro Gonçalves, chamou os jovens Rafael Nel, Vando Félix e Marco Cruz.

A equipa volta a treinar na sexta-feira na Academia de Alcochete, em sessão após a qual o treinador Rúben Amorim falará em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Benfica, a partir das 12:30.

O Sporting lidera o campeonato com 68 pontos, mais um do que o `vice` Benfica, e ainda com menos um jogo, a disputar em 16 de abril em casa do Famalicão e correspondente à 20.ª jornada.